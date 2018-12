POL-S: Kind rennt über die Fahrbahn - Mehrere Verletzte nach Gefahrenbremsung in Bus

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Fünf Fahrgäste sind am Montagabend (10.12.2018) in einem Bus der Linie 56 nach einer Gefahrenbremsung verletzt worden. Der Linienbus fuhr gegen 16.20 Uhr von der Haltestelle Nastplatz in Richtung Münster los, als nach ca. 100 Metern ein neun Jahre alter Junge offenbar unachtsam von rechts nach links über die Straße rannte. Durch die Gefahrenbremsung stürzten im Bus fünf Fahrgäste und verletzten sich. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie vorsorglich ins Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell