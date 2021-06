Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Arbeiter schwer verletzt; Streitigkeiten

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): Nach Spiegelstreifer schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 32-jähriger Lkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag auf der K 1265 zwischen Kirchheim-Jesingen und Ohmden ereignet hat. Der Mann war gegen 8.30 Uhr mit seinem Mercedes-Lkw auf der schmalen Kreisstraße von Jesingen in Richtung Ohmden unterwegs, als ihm eine Mercedes-Kehrmaschine entgegenkam. Beim Passieren der Fahrzeuge streiften sich die beiden Lkw jeweils mit ihren Außenspiegeln. Dabei rissen beide Spiegel ab, wobei der linke Außenspiegel des Lkw durch das geöffnete Seitenfenster geschleudert wurde, den 32-Jährigen traf und ihn schwer verletzte. Er musste nachfolgend vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Fahrer der Kehrmaschine blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 1.000 Euro geschätzt. In die Ermittlungen zum Unfallhergang wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. (cw)

Frickenhausen (ES): Arbeiter gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein 49-jähriger Arbeiter am Mittwochvormittag in der Sudetenstraße erlitten. Der Mann war gegen 10.20 Uhr zusammen mit Kollegen mit der Erstellung der Außenanlage eines Wohnhauses beschäftigt, als er aus noch unbekannter Ursache stürzte und gegen eine Baggerschaufel fiel. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort musste der 49-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Schlaitdorf (ES): Unfall auf Bundesstraße

Ein Verkehrsunfall auf der B 27 bei Schlaitdorf hat ab dem frühen Mittwochmorgen zu teils erheblichen Behinderungen des Berufsverkehrs in Richtung Stuttgart geführt. Gegen 5.45 Uhr war ein 31-Jähriger mit einem Fiat Ducato auf der linken Fahrspur von Tübingen herkommend unterwegs und geriet kurz vor der Aichtalbrücke ins linke Bankett. Beim Gegenlenken fuhr er in der Folge zu weit nach rechts und streifte dabei den Außenspiegel eines auf der rechten Spur fahrenden Mercedes-Lasters. Der 43 Jahre alter Lkw-Fahrer wich seinerseits nach rechts über den Standstreifen aus und schrammte mit seinem 16-Tonner an den angrenzenden Leitplanken entlang. Zeitgleich verlor der 31-Jährige weiter die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet erneut nach links und kollidierte mit der Fahrzeugfront mit den Mittelleitplanken. Von dort wurde der Fiat abgewiesen und drehte sich um die eigene Achse, ehe er ebenfalls mit den rechten Leitplanken kollidierte und schließlich entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der Unfallverursacher zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Lkw-Lenker konnte seine Fahrt unverletzt fortsetzen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 10.500 Euro. Der Fiat musste zudem abgeschleppt werden. Beim Unfall waren beide Fahrstreifen erheblich mit Betriebsflüssigkeiten und Erde verschmutz worden, weshalb die Richtungsfahrbahn aufwändig mit einer Spezialmaschine gereinigt werden musste. Der Verkehr wurde anfänglich über den Standstreifen vorbeigeleitet. Gegen 11.30 Uhr konnte die Sperrung gänzlich aufgehoben werden. (mr)

Esslingen (ES): Gegen Stromverteilergebäude geprallt

Ein Autofahrer ist am Mittwochvormittag, gegen 10.50 Uhr, mit seinem Wagen in der Barbarossastraße gegen ein Stromverteilergebäude geprallt. Der 91-jährige Smart-Lenker betätigte beim Fahren auf die Stellfläche offenbar das Gaspedal zu stark, worauf der Pkw frontal gegen das Gebäude fuhr. Der Senior wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Sein nicht mehr fahrbereiter Smart, an dem sich der Blechschaden auf rund 10.000 Euro beläuft, musste abgeschleppt werden. (mr)

Bempflingen (ES): Räder abmontiert

Auf dem Gelände eines Unternehmens in der Austraße haben sich in der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, acht Uhr, offenbar mehrere Kriminelle zu schaffen gemacht. An zwei dort geparkten VW Transportern montierten sie jeweils zwei Räder von den Achsen ab und entwendeten zudem die am Unterboden angebrachten Ersatzräder der Fahrzeuge. Der Polizeiposten Neckartenzlingen ermittelt. (mr)

Rottenburg (TÜ): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen am Dienstagabend in der Schuhstraße. Gegen 22.15 Uhr war es dort zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten gekommen, in deren Verlauf ein 14-Jähriger leicht verletzt wurde. Zudem soll auch Pfefferspray eingesetzt worden sein. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte war die Gruppe bereits über das angrenzende Industriegebiet geflüchtet. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, verlief bislang ergebnislos. Bereits am Nachmittag war es in der Martin-Luther-Straße zwischen den Beteiligten zu Streitigkeiten gekommen, bei denen aber niemand verletzt wurde. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf der Auseinandersetzungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell