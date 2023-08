Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau-Freistett - Unfallstelle gesucht!

Offenburg (ots)

Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin meldete dem Polizeirevier Kehl am Samstag, dem 06.08.2023 gegen 19:45 Uhr einen im Frontbereich erheblich beschädigten Pkw, welcher die L75 in Rheinau-Freistett in südliche Richtung befuhr und hierbei fortlaufend Fahrzeugteile verlor. Dank der Angaben der Zeugin konnten die Beamten wenig später unweit der Örtlichkeit einen augenscheinlich frisch unfallbeschädigten Renault samt dazugehörigem Fahrer feststellen. Bislang unbekannt ist der Ausgangspunkt der Fahrt. Zeugen, die zu einer möglichen Unfallstelle sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07851/893-0 an das Polizeirevier Kehl zu wenden.

/DTC

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell