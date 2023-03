Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Körperliche Auseinandersetzung

Offenburg (ots)

Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben nach einem Vorfall am Donnerstagmittag in der Gustav-Ree-Anlage die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 13 Uhr sollen ein 23-Jähriger und seine Begleiterin in eine handgreifliche Auseinandersetzung geraten sein. Daraufhin hat eine Passantin Zivilcourage gezeigt und ist der ihr unbekannten Frau zur Hilfe geeilt. In diesem Disput soll die 32-jährige Passantin von dem mutmaßlichen Täter weggestoßen, beleidigt und unsittlich am Oberkörper berührt worden sein. Offenbar wurde die 32-Jährige durch das Vorgehen des Mannes leicht verletzt. Sie stand der zuvor Angegriffenen bis zum Eintreffen der Polizei bei. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang noch unklar, die Ermittlungen hierzu dauern an. /mz

