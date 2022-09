Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Fahrradunfall mit schwerer Verletzung

Ettenheim (ots)

Eine 58-jährige Fahrradfahrerin erlitt am Montagabend nach einem alleinbeteiligten Sturz schwere Verletzungen. Die Velo-Lenkerin war mit einem Begleiter gegen 18:10 Uhr auf der verlängerten Erzstraße vom Heubergturm kommend in Fahrtrichtung Ringsheim unterwegs, als sie in einer Linkskurve zu Fall kam. Die Radfahrerin soll von der Fahrbahn nach rechts abgekommen. Hierbei hätte sie versucht zu bremsen, stürzte im Folgenden jedoch über den Lenker ihres Pedelec. Vor einem Baum am Seitenrand kam die End-Fünfzigerin zum Liegen, wobei das Zweirad auf ihr landete. Durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wurde die Frau vor Ort erstversorgt und zur weiteren ärztlichen Behandlung mithilfe eines Helikopters in ein Klinikum gebracht.

