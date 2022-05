Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Nach Motorradfahrer getreten

Bühl (ots)

Eine schnelle Ausweichbewegung eines 20-Jährigen Kraftrad-Fahrers, der auf der Güterstraße fuhr, konnte am Dienstagabend eine Kollision mit einem Fußgänger verhindern. Gegen 23:20 Uhr soll der 39 Jahre alte Fußgänger unvermittelt die Fahrbahn betreten und in Richtung des Zweiradlenkers getreten haben. In Folge sollen die beiden Männer verbal aneinander geraten sein. Die Streitigkeiten setzten sich bis auf Höhe einer Mediathek fort. Beim Eintreffen der Polizeistreife flüchtete der Enddreißiger fußläufig in Richtung Stadtgebiet. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

/ph

