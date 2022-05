Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - In Gewahrsam genommen

Bietigheim (ots)

Das Verhalten eines 45-Jährigen sorgte am Montagabend dafür, dass er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Rastatt verbringen musste. Mehrere Anrufer teilten zuvor gegen 17.30 Uhr mit, dass der Mann an einem Discounter in der alten Rathausstraße Passanten anpöbeln und sich auf die Straße legen würde. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort den aggressiven Mittvierziger antreffen. Alle Versuche, die Situation zu beruhigen schlugen fehl, sodass ihm Handschließen angelegt werden mussten. Da der Mann die Beamten mehrfach beleidigt und exhibitionistische Handlungen vorgenommen haben soll, sieht er sich nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

