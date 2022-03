Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Rollerfahrer schwer verletzt, Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

Nach einem Unfall mit einem schwerverletzten Rollerfahrer am Mittwochnachmittag sind die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen und einem unbekannten Verkehrsteilnehmer. Gegen 15:40 Uhr beabsichtige nach bisherigen Erkenntnissen eine VW-Fahrerin von der Straße "Am Kanaldamm" nach rechts in die Friedrichstraße einzubiegen. Nahezu zeitgleich soll der unbekannte Fahrer eines weißen Transporters aus dem Kunstswiesenweg nach rechts in die Friedrichstraße eingebogen sein und unmittelbar an der folgenden Lichtzeichenanlage angehalten haben. Der noch unbekannte Fahrer soll die Frau per Handzeichen die Einfahrt in die Friedrichstraße ermöglicht haben, worauf die 32-Jährige einbog. Zeitgleich soll ein aus Richtung Murg-Brücke kommender Roller-Fahrer den stehenden Transporter überholt haben. In Folge kollidierte er beim Wiedereiinscheren mit der einfahrenden VW-Fahrerin. Bei dem Aufprall wurde der Zweiradfahrer schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 6.000 Euro. Die Beamten des Verkehrsdienst Baden-Baden sind nun auf der Suche nach Zeugen und dem Fahrer des Transporters. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07221 680-460 entgegen genommen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell