Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Parkrempler

Offenburg (ots)

Ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro war nach einem Parkrempler am Montagmorgen in der Wilhelm-Bauer-Straße zu beklagen. Während eine 33-jährige BMW-Fahrerin kurz vor 9 Uhr vorwärts in eine Parklücke einbiegen wollte, setzte eine 35 Jahre alte Lenkerin eines Renault zeitgleich aus einer Parklücke zurück. Die Folge war eine Kollision, bei der keine der Unfallbeteiligten verletzt wurde.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell