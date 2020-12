Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Einbruch in Wohnhaus, Hinweise erbeten

GernsbachGernsbach (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte in der Zeit zwischen Sonntag, 13.30 Uhr und Montag, 0.30 Uhr, in ein Anwesen im Selbacher Weg. Der Täter verschaffte sich vermutlich Zutritt indem er ein Schlafzimmerfenster eines Mehrfamilienhauses mit noch unbekanntem Werkzeug aufhebelte. Nach ersten Ermittlungen entwendete der Dieb Schmuck sowie eine Sporttasche bevor er über die Terrassentür in unbekannte Richtung flüchtete. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 200 Euro, der Diebstahlschaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 entgegen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell