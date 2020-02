Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfall beim Einfahren

Baden-Baden (ots)

Glücklicherweise nur leicht verletzt, wurde die 53-jährige Fahrerin eines Twingo, als sie am Dienstag gegen 6:20 Uhr bei der Einfahrt auf die A5 an der Anschlussstelle Rastatt-Süd, den Vorrang eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzuges missachtete. Die in Richtung Norden fahrende 62-Jahre alte Fahrerin des Lastwagens, konnte ein Auffahren auf den Renault nicht verhindern, so dass dieser durch den Aufprall über alle Fahrstreifen in die linksseitige Betonleitwand schleuderte. Der Pkw kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 7.500 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell