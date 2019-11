Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Absperrung übersehen

Baden-Baden (ots)

Der Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einer Schranke führte am Montagmorgen zu einem Sachschaden von insgesamt etwa 8.000 Euro. Die Lenkerin des Mercedes Benz war gegen 9 Uhr auf Lichtentaler Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie nach links in den Michaelstunnel einfahren wollte und hierbei offenbar übersehen hatte, dass dieser mittels einer Schranke gesperrt war. Bei der folgenden Kollision wurde nicht nur die Windschutzscheibe des Autos zerstört, sondern auch das Dach eingedrückt und zerkratzt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Die 34 Jahre alte Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell