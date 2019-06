Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Oberbruch - Vermisster Camper aufgefunden

Bühl, Oberbruch (ots)

Eine seit Mittwoch geführte und großangelegte Suchaktion verschiedener Rettungskräfte und der Polizei nahm am Donnerstagmorgen ein glückliches Ende. Ein 79 Jahre alter Mann war am Mittwoch gegen 9:30 Uhr mit dem Rad vom Campingplatz aufgebrochen, um Einkäufe zu erledigen. Als er bis zum Nachmittag nicht zurück war, alarmierte seine Frau den Notruf und setzte so die Suchmaßnahmen in Gang. Nachdem ein Spürhund des Polizeipräsidiums Einsatz die Fährte des Mannes in Richtung Moos aufnahm, wurde bis in die frühen Donnerstagmorgenstunden gesucht. Über 40 Einsatzkräfte, ein Dutzend Suchhunde des DRK und des THW, der zweimalige Einsatz eines Polizeihubschraubers und mehrere Streifenwagen führten dabei zunächst nicht zum Auffinden des Mannes. Am Waldrand auf einem Feldweg, zwischen Balzhofen und Moos, wurde der Mann am Donnerstagmorgen gegen 8:45 Uhr schließlich durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Bühl angetroffen. Dehydriert und von den Strapazen der Nacht gezeichnet, gesundheitlich im Ganzen aber Wohlauf, konnten die beiden unermüdlichen Bühler Beamten ihn schließlich zurück auf den Campingplatz bringen, wo er bereits von seiner Frau überglücklich erwartet wurde.

/rs

