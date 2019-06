Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Diebstahl aus Transporter am Seepark

Lahr (ots)

Am Sonntag gegen 20 Uhr wurde aus einem VW Transporter eine unter dem Beifahrersitz verstaute Geldkassette entwendet. Nach der am Seepark in Lahr am Sonntag stattfindenden Messe, hatte die geschädigte Standbetreiberin ihren Messestand und Ware in den VW verladen. Vermutlich in einem unbeobachteten Augenblick wurde die Kassette im Wert von 150 Euro mit circa 800 Euro Bargeld geklaut. Zeugen waren vor dem Diebstahl mehrere osteuropäisch aussehende Personen aufgefallen, die sich in diesem Bereich aufhielten und nach dem Diebstahl weg waren. Einen konkreten Tatverdacht konnte die 30-jährige Geschädigte wie auch die Zeugen allerdings nicht äußern. Hinweise an das Polizeirevier Lahr unter Telefon: 07821 277-0. /ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell