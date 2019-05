Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, A5 - In Schlangenlinien auf der Autobahn

Sinzheim (ots)

Einen offenbar stark alkoholisierten Autofahrer zogen die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl am Freitagvormittag aus dem Verkehr, nachdem er durch seinen Fahrstil anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen war. Gegen 11:15 Uhr war der 58-Jährige am Steuer seines BMW im Bereich Sinzheim in Richtung Süden unterwegs, als er in Schlangenlinien fahrend immer wieder abbremste und beschleunigte. Die durch einen aufmerksamen Zeugen alarmierten Beamten der Autobahnpolizei konnten den Endfünfziger schließlich stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Ein Alkoholtest brachte dabei einen Wert von rund 2,3 Promille zu Tage. Eine im Anschluss entnommene Blutprobe soll nun Klarheit über den Grad der Alkoholisierung bringen. Nach der Abgabe seines Führerscheines, steht dem Mann nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr ins Haus.

/rs

