POL-OG: Rastatt - Überfall auf Bäckerei

Rastatt (ots)

Rastatt - Überfall auf Bäckerei

Nach einem Raubüberfall auf eine Bäckerei in der Friedrich-Ebert-Straße am Freitagnachmittag, fahndet die Polizei derzeit nach einem flüchtigen Verdächtigen. Gegen 13:55 Uhr erbeutete der maskierte Mann Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchtete im Anschluss in Richtung Lützowerstraße. Der Verdächtige wird als etwa 180 cm groß und kräftiger, sportlicher Figur beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Sportjacke mit Kapuze, ein grünes T-Shirt, eine schwarze Hose, und schwarze Turnschuhe. Darüber hinaus führte er einen schwarzen Rucksack mit einem großen, weißen "X" auf der Rückseite mit sich. Zeugen, die Hinweise zu der Person oder dessen weiteren Fluchtweg geben könne, werden gebeten sich mit den ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 in Verbindung zu setzen.

