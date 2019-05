Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau - Unter Alkoholeinfluss

Loffenau (ots)

Ein 54 Jahre alter Mann war am Mittwochmittag in der "Untere Dorfstraße" am Steuer seines Fiat gesessen, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Im Zuge einer Kontrolle brachte ein Atemalkoholtest einen Wert von fast zwei Promille hervor. Er musste nicht nur Blut, sondern auch seinen Führerschein abgeben.

