Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - In großem Stil Werkzeuge gestohlen, Zeugenhinweise erbeten

Rheinau (ots)

Nach einem Einbruch in eine Firma in der Holzhauser Straße sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Vielzahl an Werkzeugen im Wert von über 30.000 Euro gestohlen worden. Nach bisherigen Feststellungen haben mehrere Personen zwischen 21 Uhr und 6.30 Uhr den das Firmengelände umschließenden Maschendrahtzaun durchtrennt und sind mit einem unbekannten Fahrzeug auf das Firmenareal gefahren. Über eine aufgehebelte Tür gelangten die Einbrecher in einen Werkstatt- und Lagerraum. Aus darin abgestellten Fahrzeugen wurden unter anderem mehrere Stampfer, Trennschleifer, Kettensägen, Bohrgeräte, Winkelschleifer, Kabeltrommeln, Handleuchten und verschiedene Kleinteile weggeschafft. Ferner wurden aus einem Dieseltank über 1000 Liter Kraftstoff abgezapft. Von der Beute und den Dieben fehlt seither jede Spur. Die Beamten des Polizeipostens Rheinau und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen unter der Rufnummer: 07844 - 91149-0 um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

