Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Bauwagen gestohlen, gibt es Zeugen?

Rastatt (ots)

Ein dreister Dieb hat zwischen Sonntag, 28. April und Mittwoch, 8. Mai einen kompletten Bauwagen der Marke "Mertens" im Wert von etwa 3.500 Euro gestohlen. Der städtische Anhänger war im Oberwald in Höhe des mittleren Waldeingangs an der K 3769 abgestellt. Für dessen Abtransport musste der Unbekannte extra eine Deichsel anbringen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder zu dem für den Diebstahl verwendete Fahrzeug werden unter der Telefonnummer: 07222 761-0 an die Ermittler des Polizeireviers Rastatt erbeten.

