Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Nicht alltägliche Sachbeschädigung

Bühl (ots)

Zu einer nicht alltäglichen Sachbeschädigung kam es auf einem landwirtschaftlichen Weg am Sternenberg. Wie am Dienstagnachmittag festgestellt wurde, hatte ein Unbekannter auf dem Weg ein etwa 80 x 40 Zentimeter großes Loch in den Asphalt geschlagen und im Anschluss darin Grillkohle entzündet. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen zum unbekannten Verursacher aufgenommen.

