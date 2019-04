Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau, Ulm - Beim Ausparken Radfahrer übersehen

Lichtenau, Ulm (ots)

Zu einem Unfall zwischen eine Rad- und einem Autofahrer kam es am Dienstagabend in der Mooser Straße. Der Radler war gegen 18:25 Uhr in Richtung Moos unterwegs, als der Autofahrer von einem Stellplatz auf die Straße ausfahren wollte. Dabei übersah er den Zweiradfahrer, woraufhin dieser mit dem Auto zusammenstieß und sich mehrere Verletzungen zuzog. Durch den Rettungsdienst wurde er in das Bühler Krankenhaus zur medizinischen Versorgung gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 1.000 Euro.

