Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Radtour endet im Krankenhaus

Baden-Baden (ots)

Die Fahrt mit ihrem Velo endete für eine 50-Jährige am Montagmittag im Krankenhaus. Die Radlerin war gegen 14.20 Uhr auf der Güterbahnhofstraße unterwegs, als sie vermutlich mit den Pedalen an einem Absperrpfosten hängen blieb und zu Fall kam. Zur Behandlung ihrer leichten Verletzungen wurde die Frau in ein Klinikum nach Baden-Baden gebracht. /ma

