Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Unfall mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

An Montag um 16:50 Uhr kam es auf der K3714 von Rauental kommend in Richtung der L 67 zu ein Verkehrsunfall mit 10.000 Euro Sachschaden. Nach bisherigen Ermittlungen streiften sich der schwarze Nissan des 39-Jährigen und der graue Audi einer 26-Jährigen im Begegnungsverkehr. Wer unfallursächlich zu weit links fuhr, ist aufgrund unterschiedlicher Angaben noch unklar. Zeugen werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau, Telefonnummer: 07225/98870 in Verbindung zu setzen. /sk

