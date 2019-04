Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Beim Ausparken beschädigt

Baden-Baden (ots)

Nachdem der Fahrer eines dunkelgrünen Mercedes sich am Freitag nach einem Verkehrsunfall zuerst aus dem Staub gemacht hatte, hat er sich am Samstag bei der Polizei in Baden-Baden gemeldet. Der Mann beschädigte am Freitag kurz nach 17 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schwarzwaldstraße abgestellten VW und machte sich anschließend in Richtung Oos aus dem Staub. Hierbei missachtete der Autofahrer auf Höhe des dortigen Parkhauses, an einer Stopp-Stelle, die Vorfahrt eines noch unbekannten Autofahrers. Dieser und weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit den Beamten aus Baden-Baden unter der Nummer: 07221/680-0, in Verbindung zu setzen. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell