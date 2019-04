Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Baukran droht umzustürzen

Sinzheim (ots)

Ursprungsmeldung: Am Mittwochnachmittag, 15.30 Uhr, stellte der Verantwortliche einer Baustelle im Ortsteil Ebenung fest, dass sich der 35 Meter hohe Baukran etwas geneigt hatte. Obwohl das Kranfundament auf einer Seite nur wenige Zentimeter in den Boden eingesunken war, bestand die akute Gefahr, dass der Baukran umstürzt. Von der verständigten Polizei Baden-Baden und der Feuerwehr Sinzheim wurden 15 Bewohner der umliegenden Häuser informiert und evakuiert. Sie kamen entweder bei Freuden oder im Feuerwehrgerätehaus Sinzheim unter. Zwischenzeitlich wurde der Baukran durch zwei Mobilkräne gesichert. Der Abbau des Baukrans wird noch einige Stunden dauern. Die Ursachenforschung wird dann am nächsten Morgen erfolgen.

Nachtrag:

Um 19 Uhr war der Baukran abgebaut und die Bewohner konnten wieder in ihre Häuser zurückkehren. Der Kran war einseitig 20 Zentimeter eingesunken, was am Kranausleger eine Schräglage von über einem Meter verursachte.

/Him

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell