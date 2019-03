Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Leichtverletzt nach Auffahrunfall

Offenburg (ots)

Eine Leichtverletzte und rund 7.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am späten Mittwochnachmittag in der Otto-Hahn-Straße. Eine 47 Jahre alte VW-Fahrerin prallte hierbei gegen 17.15 Uhr in das Heck eines vorausfahrenden Opel. Die 85-jährige Lenkerin des Astra trug durch die Kollision leichte Blessuren davon, benötigte an der Unfallstelle aber keine medizinische Versorgung. Der Wagen der mutmaßlichen Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.

/wo

