Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Gernsbach - Roten Kennzeichen missbräuchlich verwendet

Gaggenau, Gernsbach (ots)

Beamte des Polizeireviers Gaggenau ermitteln derzeit gegen zwei Autofahrer, weil sie am Dienstag ihre Fahrzeuge, entgegen den geltenden Bestimmungen in Bezug auf die an den Autos angebrachten roten Kennzeichen, im öffentlichen Straßenverkehr führten. Fahrzeuge mit roten Kennzeichen dürfen lediglich für Prüfungs-, Probe- oder Überführungsfahrten verwendet werden. Nach bisherigen Feststellungen haben die beiden 52 und 26 Jahre alten Männer allerdings andere Erledigungsfahrten getätigt. Nun drohen den Autofahrern nicht nur ein Bußgeld, sondern auch ein Punkt in Flensburg. /wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell