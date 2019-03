Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Abgeschleppt

Baden-Baden (ots)

Gleich zwei bei einem Verkehrsunfall beteiligte Fahrzeuge mussten am Montagmorgen in der Lichtentaler Straße abgeschleppt werden. Der Lenker eines Volkswagen wollte gegen 8.50 Uhr vom Fahrbahnrand anfahren und übersah den stadtauswärts in selber Richtung fahrenden Mercedes eines 64-Jährigen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell