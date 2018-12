POL-OG: Rastatt - Dreister Diebstahl

Rastatt (ots) - Nach einem Diebstahl am Sonntagabend in einem Casino in der Oststadt haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 44 Jahre alten Mann eingeleitet. Dieser soll kurz nach 22 Uhr den ausgezahlten Gewinn eines anderen Gastes aus einem Automaten an sich genommen und im Anschluss versucht haben, das Weite zu suchen. Die Flucht währte nicht lange, der 44-Jährige sieht nun strafrechtlichen Unannehmlichkeiten entgegen.

