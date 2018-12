POL-OG: Offenburg - Streit in Flüchtlingsunterkunft

Offenburg (ots) - Ein noch Unbekannter hat am Mittwochabend im Streit einen 17 Jahre alten Bewohner der Flüchtlingsunterkunft am Sägeteich verletzt. Der Jugendliche hatte den ihm unbekannten Mann beim unerlaubten Kochen in einem Zimmer ertappt und auf die Hausordnung hingewiesen. Anstelle den Hinweis zu befolgen und auf die hierfür gedachte Räumlichkeit auszuweichen, quittierte der Koch die Ansprache mit einem Wurf des mit heißen Wasser gefüllten Topfes gegen den Kopf des 17-Jährigen. Dieser zog sich hierbei behandlungsbedürftige Verletzungen zu. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

