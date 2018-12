POL-OG: Bietigheim - Ermittlungen nach Unfallflucht

Bietigheim (ots) - Der Hinweis eines aufmerksamen Zeugen hat am frühen Mittwochabend zur Ermittlung eines Verdächtigen nach einer Unfallflucht in der Alten Rathausstraße geführt. Der Autofahrer wurde gegen 19.40 Uhr von einem Anwohner bei einem missglückten Parkmanöver beobachtet. Im Zuge der darauffolgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass deutlich über ein Promille Atemalkohol zu dem Malheur mit einem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.000 Euro geführt haben könnten. Den Autofahrer erwarten demnach Strafanzeigen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Straßenverkehrsgefährdung.

