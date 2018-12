POL-OG: Gernsbach - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gersnbach (ots) - Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Sonntag, den 25. November, einen in der Haydnstraße abgestellten Renault Laguna gerammt und sich danach aus dem Staub gemacht. An dem zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr gegenüber einer Pizzeria am Straßenrand abgestellten Wagen wurde hierbei ein Schaden in Höhe von deutlich über 1.000 Euro verursacht. Die Beamten des Polizeipostens Gernsbach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen unter der Telefonnummer: 07224 3663 um Hinweise. /pb

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell