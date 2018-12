POL-OG: Goldscheuer - Pkw beschädigt, wer hat etwas gesehen?

Goldscheuer (ots) - Ein Audi, der in der Merkurstraße geparkt war, wurde am Montagabend von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Die Besitzerin stellte ihren Pkw gegen 19:30 Uhr ab und bemerkte den Schaden an ihrem Auto um 21 Uhr. Der Täter zerkratzte den Wagen auf der Beifahrerseite und am Heck, sodass ein Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro entstand. Zeugenhinweise werden von den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer: 0781 212200 entgegen genommen. /sp

