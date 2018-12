POL-OG: Bühl - Widerrechtlich Abfall entsorgt

Bühl (ots) - Auf Grund eines Hinweises wurde am Montagmorgen in den Reben im Bereich Guckenhütte eine größere Mülltüte aufgefunden. Die Durchsicht des Hausmülls ergab Hinweise auf den Verursacher. Dieser wird in den nächsten Tagen Post von der Stadt Bühl bekommen und muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

