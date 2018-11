POL-OG: Baden-Baden - Suchaktion mit glücklichem Ausgang

Baden-Baden (ots) - Vermutlich ein Missverständnis in der Kommunikation führte am Donnerstagnachmittag zu einer groß angelegten Suche nach einer Seniorin. Nachdem die 80-Jährige gegen Nachmittag von Angestellten eines Pflegeheims als vermisst gemeldet wurde, machten sich mehrere Streifenbesatzungen und ein Hubschrauber auf die Suche. Gegen 19 Uhr konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die Rentnerin sich wohlauf und in guter Gesellschaft auf einer Familienfeier befand. /ma

