POL-OG: Achern - Junger Radfahrer verletzt

Achern (ots) - Ein 12 Jahre alter Radfahrer hat sich im Zuge eines Verkehrsunfalles am Dienstagmorgen in der Allerheiligenstraße leichte Verletzungen zugezogen. Der Junge wurde beim Durchfahren des Kreisels vom Auto eines 68-Jährigen berührt und so zu Fall gebracht. Durch den Sturz zog sich das Kind leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. /pb

