POL-OG: Ottenhöfen - Ermittlungen nach Fahrzeugbränden

Ottenhöfen (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch sind seit Freitagabend mit Ermittlungen wegen in Brand geratener Autos beschäftigt. Kurz vor Mitternacht sind auf dem Parkplatz der Kirche in der Allerheiligenstraße zwei geparkte Autos vollständig ausgebrannt, ein drittes wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Trotz des schnellen Eingreifens von Einsatzkräften der Feuerwehr Ottenhöfen waren ein Peugeot sowie ein VW Passat nicht mehr zu retten. Nach bisherigen Feststellungen dürfte das Feuer im Frontbereich des Peugeot ausgebrochen sein und in der Folge auf den VW Passat übergegriffen haben. Ein weiterer Opel Corsa konnte von der Eigentümerin zwar noch aus dem Gefahrenbereich gebracht werden, trotzdem wurde er durch die entstandene Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden über 10.000 Euro liegen. Eine mutwillige Herbeiführung des Feuers kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zur Klärung der Brandursache wird ein Sachverständiger hinzugezogen. Eine Verbindung zur bestehenden Brandserie in der südlichen Ortenau steht allerdings nicht im Raum. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 zu melden.

