POL-OG: Rastatt - In psychischem Ausnahmezustand

Rastatt (ots) - Auf die Hilferufe eines Mannes aufmerksam geworden, riefen mehrere Anwohner der Zaystraße am Dienstagabend gegen 22 Uhr die Polizei. Der 20-Jährige, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, schrie unter anderem im Bereich der Zaystraße und `An der Ludwigsfeste´ lautstark umher. In diesem Zustand sprang er auf die Motorhaube eines Nissans und schlug auf das Blech ein. Einer Frau, die versuchte ihn zu beruhigen, versetzte er einen Fausthieb und verletzte diese leicht. Durch die Beamten des Polizeireviers Rastatt konnte er in Gewahrsam genommen und einer Klinik zugeführt werden. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell