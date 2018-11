POL-OG: Achern, Oberachern - Von Kamera abgeschreckt

Achern (ots) - Beim Versuch über ein Fenster in eine Garage eines Anwesens in der Dichmüllerstraße einzudringen, wurde am frühen Dienstagmorgen ein Unbekannter von einer Überwachungskamera abgeschreckt. Beim Erkennen der Anlage kurz vor 2 Uhr in der Früh, ließ der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann von seinem Vorhaben ab und nahm die Beine in die Hand. Mit einem freundlichen Lichtbild in den Akten haben die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch nun die Ermittlungen nach dem nächtlichen Besucher aufgenommen.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell