POL-OG: Rastatt - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Rastatt (ots) - Beamte des Polizeireviers Rastatt mussten in den heutigen frühen Morgenstunden die Ausfahrt eines Nachtschwärmers in der Lützowerstraße beenden. Der 25-Jährige wurde mutmaßlich unter dem Einfluss von Amphetaminen am Steuer seines Citroen kontrolliert. Neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige erwartet den Mitzwanziger auch eine Strafanzeige wegen Verdachts gegen das Betäubungsmittelrecht. Im Zuge der Kontrolle wurde eine kleine Menge der Droge aufgefunden.

