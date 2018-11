POL-OG: Kehl, Marlen - Fahrradgeschäft ausgeräumt, gibt es Zeugen?

Kehl, Marlen (ots) - Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Donnerstag gleich zwei Mal in ein und dasselbe Geschäft in der Eckartsweierer Straße eingedrungen und haben hierbei auch Beute gemacht. Anhand installierter Sicherheitstechnik lässt sich erkennen, dass eine männliche Person erstmals zwischen 23.10 Uhr und 23.20 Uhr eine Werkstatttür überwunden hat und das Fachgeschäft mit mehreren Elektrofahrrädern verließ. Die zweite Tathandlung lässt sich auf den Zeitraum von 0.40 Uhr bis 1 Uhr datieren. Durch die bereits zuvor geschaffene Öffnung wurde erneut das Gebäude betreten. Dieses Mal waren zwei Männer aktiv und haben erneut elektrobetriebene Fahrräder, aber auch Werkzeuge aus dem Verkaufsraum geschleppt. Insgesamt dürften über zwanzig Zweiräder im Wert von mehreren Zehntausend Euro den Besitzer gewechselt haben. Zu den Verdächtigen liegen folgende Beschreibungen vor:

1.)Circa 175 bis 185 Zentimeter groß, dunkler Hauttyp, schwarzer Vollbart, bekleidet mit schwarzer Jacke mit Pelzkapuze, schwarzer Hose, schwarze Baseballmütze und auffällig orangenen Handschuhen 2.)Circa 165 bis 175 Zentimeter groß, dunkler Hauttyp, dunkler Vollbart, kräftige Figur, bekleidet mit schwarzer Hose, grauer Kapuzenpullover oder graue Sweat-Jacke mit Kapuze, auffällig orangenen Handschuhen

Möglicherweise wurde zum Abtransport ein weißer Transporter verwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07851 893-0 an die Ermittler des Polizeireviers Kehl.

