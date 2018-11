POL-OG: Renchen - Kaminbrand

Renchen (ots) - Die Hintergründe eines Kaminbrandes am frühen Mittwochabend in der Fronhofstraße sind noch unklar. Fest steht bislang, dass kurz nach 19 Uhr Flammen aus dem Rauchabzug des Hauses in den Nachthimmel schlugen. Nach dem Eintreffen der Feuerwehren aus Renchen und Ulm konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Nach ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch wurde der Kamin erst wenige Wochen zuvor fachmännisch gereinigt. Die Ermittlungen dauern an, Sachschaden dürfte nicht entstanden sei. Die drei Bewohner kamen mit dem Schrecken davon. /pb

