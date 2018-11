POL-OG: Hausach - Illegale Altölentsorgung, Zeugen gesucht

2 weitere Medieninhalte

Hausach (ots) - Noch Unbekannte haben vermutlich zwischen dem vergangenen Wochenende und Mittwoch nahezu 300 Liter Altöl an zwei Parkplätzen in Hausach entsorgt. Zeugen hatten die in Kanistern abgefüllten Hinterlassenschaften am Sonntagvormittag in der Straße ´Gechbach´ und am Mittwoch unweit des Schwimmbades entdeckt. Die Gebinde wurde mit Unterstützung von Einsatzkräften der Feuerwehr Hausach entsorgt. Die Beamten des Polizeipostens Wolfach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen unter der Telefonnummer: 07834 8357-0 um Hinweise zur Herkunft der gefährlichen Abfälle.

/pb

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell