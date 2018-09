POL-OG: Baden-Baden - Möglicherweise Unfallflucht

Baden-Baden (ots) - Am Freitagvormittag, gegen 10 Uhr, bog ein Langholztransporter von der Beethovenstraße nach rechts in die Lange Straße ab. Hierbei wurde durch einen nach hinten hinausragenden Holzstamm die dortige Fußgängerampel beschädigt. Das Zugfahrzeug des Langholzzuges hatte ein rotes Führerhaus. Möglicherweise hatte der Fahrer den Zusammenstoß nicht bemerk, weshalb er weiter fuhr. Die genaue Schadenshöhe an der Fußgängerampel ließ sich noch nicht beziffern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Baden-Baden, Tel.: 07221/6800, in Verbindung zu setzen.

