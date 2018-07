POL-OG: Sasbach, B 500 - Überschlagen

Sasbach (ots) - Ein 88-Jähriger ist am Sonntagnachmittag mit seinem Smart auf der Schwarzwaldhochstraße circa 300 Meter vor Unterstmatt von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Weshalb der Senior die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat, ist noch unklar. Fest steht, dass er etliche Meter auf einem abschüssigen Grünstreifen parallel zur Fahrbahn schlitterte und letztendlich an einem Baum zum Stehen kam. Nennenswerte Verletzungen hat der betagte Mann keine erlitten. Er wurde jedoch vorsorglich mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum Achern gebracht. Die Höhe des entstandenen Sach- und Flurschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Smart musste an den Abschlepphaken.

