POL-OG: Durmersheim - Bürocontainer aufgebrochen

Durmersheim (ots) - Noch Unbekannte machten sich im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen an einem Bürocontainer in der Malscher Straße zu schaffen. Nachdem die Langfinger sich Zugang zum Inneren des Containers verschafft hatten, entwendeten sie Bargeld und konnten unerkannt entkommen. Der durch das gewaltsame Eindringen verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Beamten des Polizeipostens in Bietigheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell