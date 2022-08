Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Ditzingen: Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen und einem Sachschaden von rund 40.000 Euro kam es am Donnerstag gegen 11:40 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Autobahnanschlussstellen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen in Fahrtrichtung Heilbronn. Verkehrsbedingt mussten mehrere Fahrzeuge auf dem mittleren Fahrstreifen bis zum Stillstand abbremsen. Eine 26-jährige VW-Lenkerin bemerkte dies vermutlich zu spät und kollidierte mit einem vor ihr stehenden Volvo eines 58-Jährigen. Dieser wurde in der Folge auf einen Mercedes eines 69-Jährigen geschoben. Im weiteren Verlauf übersah ein 35-jähriger Toyota-Lenker einen zwischenzeitlich hinter den verunfallten Fahrzeugen stehenden Audi eines 79-Jährigen, prallte in dessen das Heck und schob das Fahrzeug gegen den VW. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme waren der linke und der mittlere Fahrstreifen zeitweise gesperrt. Es kam zum Rückstau von mehreren Kilometern.

