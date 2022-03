Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Autokorso führte am Samstag friedlich von Ludwigsburg über Stuttgart bis nach Reutlingen

Ludwigsburg (ots)

Eine bei der Versammlungsbehörde der Stadt Ludwigsburg unter dem Motto "Alle die sich an der Pandemie beteiligt und bereichert haben müssen sich dafür verantworten" angemeldete Versammlung in Form eines Autokorsos führte am Samstagnachmittag in zwei Abschnitten von Ludwigsburg über Stuttgart und von Stuttgart bis nach Reutlingen (Bezug Pressemitteilung PP LB vom 04.03.2022 - 09.37 Uhr). Bei der Versammlungsbehörde der Stadt Stuttgart war zuvor ebenfalls eine weitere Versammlung mit direktem Bezug angemeldet worden. Aufgrund zeitlichen und räumlichen Zusammenhangs wurden diese als eine Versammlung genehmigt. Der Aufzug setzte sich um 13.30 Uhr in Ludwigsburg mit dem ersten Fahrtziel Stuttgart Bad Cannstatt mit 76 teilnehmenden Fahrzeugen in Bewegung. Nachdem der Autokorso am Parkplatz P 10 am Cannstatter Wasen eintraf, stieg die Zahl der teilnehmenden Fahrzeuge auf insgesamt 117 Fahrzeuge. Es wurden 234 Personen in den Fahrzeugen gezählt. Der Autokorso kam kurz vor 17.30 Uhr in Reutlingen an. Die Versammlung verlief friedlich und störungsfrei. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Neben Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Ludwigsburg waren auch Einsatzkräfte der Polizeipräsidien Stuttgart und Reutlingen beteiligt

