Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim - Großsachsenheim: Einbruch in Spielcasino

Ludwigsburg (ots)

In der Samstagnacht, zwischen 00:30 Uhr und 08:00 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise in ein Spielcasino in der Hauptstraße. Dort wurden mehrere Spielautomaten und ein Wechselautomat brachial aufgebrochen und das Münz- und Scheingeld in Höhe von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Täter richteten einen nicht unerheblichen Schaden von mehreren Tausend Euro an. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Telefonnummer: 07042 941 1200, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell