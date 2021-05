Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Motorrad aus Tiefgarage gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch 18.50 Uhr und Sonntag 13.00 Uhr suchten bislang unbekannte Täter eine Tiefgarage in der Karlstraße in Böblingen heim. Die Unbekannten stahlen ein Motorrad, das auf einem der Stellplätze stand. Es handelt sich um eine schwarze Kawasaki, Typ ZR 800 C, mit Böblinger Kennzeichen (BB-). Der Wert des Motorrads wurde auf rund 4.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Maschine geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell